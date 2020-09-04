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Погода в Башкирии сегодня, 4 сентября 2020 года

Погода в Башкирии сегодня, 4 сентября 2020 года

| 04 сен 2020 | 08:40

Осень в Башкирии идёт своим чередом. Синоптики уже обещают первые заморозки. 4 сентября в республике установится ясная, солнечная, но прохладная погода.

Погода в Уфе на 4 сентября
В Уфе прохладная погода.



Утром температура воздуха составит  +9 градусов. К 11:00 потеплеет до +12. К 17:00 ожидается +16.

Погода в Стерлитамаке на 4 сентября
В Стерлитамаке примерно такая же обстановка, как в Уфе.

В 8:00 будет +11 градусов. К полудню температура поднимется до +14. В 17:00 потеплеет до +17 градусов. Осадков тоже нет.

Ветер будет до 11 метров в секунду.

Погода в Нефтекамске на 4 сентября
В Нефтекамске тоже холодно.

В 8:00 температура воздуха составит +8 градусов. К полудню потеплеет до +14. К 17:00 обещают всего +13 градусов.

Погода в Октябрьском на 4 сентября
В Октябрьском ожидается ясная, но прохладная погода.

Температура в 8:00 составит  +12 градусов. К полудню потеплеет до +16. В 17:00 потеплеет всего до +16 градусов.



Погода в Белорецке на 4 сентября
В Белорецке тоже осень.

Утром температура составит +8 градусов. К 11:00 потеплеет до +14. В 17:00 будет всего +13.

Погода в Кумертау на 4 сентября
В Кумертау чуть теплее.

В 8:00 температура воздуха составит +8. В 11:00 будет уже +16. К 17:00 похолодает до +14. День будет ясным, осадков не ожидается.

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Источник: bash.news

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