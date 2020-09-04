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В Аургазинском районе установили памятную плиту в честь 10 медработников - участников войны

В Аургазинском районе установили памятную плиту в честь 10 медработников - участников войны

Аургазинский район | 04 сен 2020 | 12:01

По инициативе администрации Толбазинской ЦРБ на территории больницы перед терапевтическим корпусом возведена Аллея Победы и установлена памятная плита в честь 10 медицинских работников – участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.



Это дань памяти всем тем, кто внес личный вклад в общую Победу, приближал ее, а после окончания войны долгие годы трудился в районном здравоохранении.

За каждым именем медицинского работника — фронтовика стоит своя, уникальная судьба, их имена навечно вписаны в историю Аургазинского района, историю здравоохранения.

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Источник: Толбазинская ЦРБ
Фото: соцсети

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