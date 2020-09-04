Рауфа Рахимова призвала жителей Башкирии не бояться участвовать в акциях протеста | видео

| 04 сен 2020 | 17:33

Башкирский медиаменеджер Рауфа Рахимова опубликовала видеообращение, посвященное новости о присвоению шихану Куштау статуса особо охраняемой природной зоны, который гарантирует сохранность достопримечательности от промышленной разработки.





В своем обращении она заявила о необходимости борьбы с «авторитаризмом в России» и призвала не бояться участвовать в акциях протеста. Также издатель газеты Bonus и сайта proufu.ru обвинила власти республики в «вызывании страха навешиванием ярлыков» в Башкортостане.

«...если чиновники встретят организованное сопротивление со стороны россиян, СМИ не побоятся уголовного преследования за клевету, участие граждан в акциях протеста намного расшириться. Политика страха окажется бесполезной. Когда закручивание гаек натолкнется на открытое сопротивление российского общества, то рано или поздно та резьба, на которой держится сегодня российский авторитаризм, будет окончательно сорвана. Земляки! Власть питается энергией вашего страха. Не позволяйте им этого делать, защищайте себя, свои права, свои земли, свое достоинство», — говорится в видеообращении Рахимовой, опубликованном на сайте proufu.ru и в телегам-каналах.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скриншот видео