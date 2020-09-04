В Башкирии представят к награде пенсионера, который спас тонущего мальчика

Уфа | 04 сен 2020 | 19:50

Сегодня, 4 сентября, из уфимской больницы выписали 12-летнего мальчика, который был чудом спасен 28 августа. Об этом сообщили на gtrk.tv.



Пенсионер 62 лет Рамиль Хусаинов спас 12-летнего тонувшего мальчика. Напомним, что Рамиль после 15 часов дня поехал на рыбалку. Вблизи 27-й пристани на реке Белая он услышал крики девочки, которая звала на помощь. Не раздумывая он бросился в холодную воду спасать мальчика, несмотря на то, что его ноги сводило судорогой. Он героически вытащил его из воды, оказал первую помощь и вызвал скорую в 15 часов 23 минуты. Ребенка доставили в реанимацию.







— Состояние оценивалось как тяжелое, обусловлено метаболическими нарушениями, гипоксией головного мозга и риском развития аспирационной пневмонией. За сутки состояние в реанимации стабилизировано, ребенок переведен в детское отделение, где получил дальнейшее лечение. Сегодня выписан с выздоровлением под наблюдение участкового педиатра. Прогноз для жизни благоприятный, — рассказала Анастасия Чернышова, врач-педиатр больницы скорой медицинской помощи

— Долгих лет жизни, семейного благополучия и чтобы всю жизнь у вас только радость была. И еще, может, в жизни придется ни одного человека спасти с вашей храбростью и добрым сердцем. Спасибо еще раз и еще раз вам говорю! От всей нашей семьи и родни спасибо! — поделилась Халида Евтеева, бабушка Эльнура Сафуанова.

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Фото: Елена Хусаинова / Vk.com

Семья мальчика поблагодарила всех, кто помог спасти мальчика.МЧС Башкирии планирует наградить Рамиля Хусаинова.