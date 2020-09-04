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В Аскинском районе, в рамках социального проекта «Живая вода», обустроили родник

В Аскинском районе, в рамках социального проекта «Живая вода», обустроили родник

Аскинский район | 04 сен 2020 | 22:35

В Башкирии состоялось торжественное открытие нового родника Шәһәүтдин в селе Урмиязы Аскинского района. Для местных жителей это стало большим событием.

Родник расположен на левом берегу реки Тюй, это очень красивое и посещаемое место. Восстановление родника и благоустройство прилегающей территории прошло в рамках социального проекта «Живая вода» — победителя конкурса грантов Главы РБ.



Образовался родник 200 лет назад. Однако до недавнего времени территория вокруг него была неухоженной. Участие в проекте «Живая вода» позволило проложить к роднику щебеночную дорогу, уложить на площадке тротуарную плитку, установить качели, песочницу и горку для детей.

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Открытие родника стало большим праздником для сельчан. Вблизи села Урмиязы находится не так много водных источников. Водопровод проведен не везде, местным жителям приходится копать скважины, причем порой вода оказывается не пригодной для использования. Многие сталкиваются с проблемой, где найти чистую питьевую воду. Поэтому родник пользуется большой популярностью. И теперь его территория облагорожена.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: предоставлено администрацией Аскинского района.

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