Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Погода в Башкирии сегодня, 5 сентября 2020 года

Погода в Башкирии сегодня, 5 сентября 2020 года

Погода в Башкирии сегодня, 5 сентября 2020 года

| 05 сен 2020 | 09:26

Вот мы и дошли до первых осенних выходных. Резких изменений в погоде нет, всё так же прохладно, солнечно, местами могут пройти небольшие дожди. 

Погода в Уфе на 4 сентября
В Уфе суббота будет умеренной, без осадков.



Утром температура воздуха составит  +9 градусов. К 11:00 потеплеет до +15. К 17:00 ожидается +17, это максимальное тепло. День будет тихим и пасмурным.

Погода в Стерлитамаке на 5 сентября
В Стерлитамаке больше солнечных лучей.

В 8:00 будет +8 градусов. К полудню температура поднимется до +14. В 17:00 потеплеет до +18 градусов. День будет ясным и солнечным

Ветер – до 9 метров в секунду.

Погода в Нефтекамске на 5 сентября
В Нефтекамске пасмурно.

В 8:00 температура воздуха составит +9 градусов. К полудню потеплеет до +15. К 17:00 обещают  +17  градусов.

Погода в Октябрьском на 5 сентября
В Октябрьском солнечно.

Температура в 8:00 составит  +8 градусов. К полудню потеплеет до +14. В 17:00 потеплеет всего до +18 градусов.

Ветер – до 8 метров в секунду.

Погода в Белорецке на 5 сентября
В Белорецке ожидаются дожди.

Утром температура составит +7 градусов. К 11:00 потеплеет до +13. Около 14:00 начнётся дождь, а закончится только в районе 17:00. В 17:00 температура воздуха составит всего +14 градусов.



Также будет сильный ветер – до 12 метров в секунду.

Погода в Кумертау на 5 сентября
В Кумертау тепло.

В 8:00 температура воздуха составит +9. В 11:00 будет уже +15. К 17:00 потеплеет до +18. День будет ясным, осадков нет.

Максимальная скорость ветра – 9 метров в секунду.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: