Погода в Башкирии сегодня, 5 сентября 2020 года

| 05 сен 2020 | 09:26

Вот мы и дошли до первых осенних выходных. Резких изменений в погоде нет, всё так же прохладно, солнечно, местами могут пройти небольшие дожди.



Погода в Уфе на 4 сентября

В Уфе суббота будет умеренной, без осадков.







Утром температура воздуха составит +9 градусов. К 11:00 потеплеет до +15. К 17:00 ожидается +17, это максимальное тепло. День будет тихим и пасмурным.



Погода в Стерлитамаке на 5 сентября

В Стерлитамаке больше солнечных лучей.



В 8:00 будет +8 градусов. К полудню температура поднимется до +14. В 17:00 потеплеет до +18 градусов. День будет ясным и солнечным



Ветер – до 9 метров в секунду.



Погода в Нефтекамске на 5 сентября

В Нефтекамске пасмурно.



В 8:00 температура воздуха составит +9 градусов. К полудню потеплеет до +15. К 17:00 обещают +17 градусов.



Погода в Октябрьском на 5 сентября

В Октябрьском солнечно.



Температура в 8:00 составит +8 градусов. К полудню потеплеет до +14. В 17:00 потеплеет всего до +18 градусов.



Ветер – до 8 метров в секунду.



Погода в Белорецке на 5 сентября

В Белорецке ожидаются дожди.



Утром температура составит +7 градусов. К 11:00 потеплеет до +13. Около 14:00 начнётся дождь, а закончится только в районе 17:00. В 17:00 температура воздуха составит всего +14 градусов.









Также будет сильный ветер – до 12 метров в секунду.



Погода в Кумертау на 5 сентября

В Кумертау тепло.



В 8:00 температура воздуха составит +9. В 11:00 будет уже +15. К 17:00 потеплеет до +18. День будет ясным, осадков нет.



Максимальная скорость ветра – 9 метров в секунду.





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