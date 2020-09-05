Уфа | 05 сен 2020 | 17:28

Уфимские молодожены отметили свою свадьбу походом в Центр переливания крови. День рождения семьи пара решила начать с благого дела и сдать кровь как доноры.







Историю, «заслуживающую восхищения», рассказал на своей странице в соцсети министр здравоохранения республики Макисм Забелин.



Торжественная сдача крови для жениха Тимура – 48-я по счету. Мужчина является Почетным донором России.

- 23 раза Тимур сдавал цельную кровь, 23 раза плазму и 2 раза эритроцитоферез. История его донорства началась на Сахалине, где он служил кадровым военным пограничником. После, работая психологом в Главном управлении ФСИН, он не остался равнодушным и продолжает это делать регулярно, — рассказал Максим Забелин.

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Будущего мужа поддержала его невеста Александра. По словам молодоженов, они хотят это сделать их семейной традицией. Виновникам торжества преподнесли свадебный торт от Службы крови в виде сердца.