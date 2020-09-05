Обманутые дольщики "Серебряного ручья" устроили флешмоб

Уфа | 05 сен 2020 | 17:34

Обманутые дольщики жилого комплекса «Серебряный ручей» напомнили о себе и своей проблеме проехав автоколонной возле здания правительства и администрации Башкирии. Видео акции выложили в социальной сети «ВКонтакте» накануне 4 сентября.





— Сегодня был повторный автопробег «Серебряного ручья», с гудками и пикетчиками, — сообщает Ольга Басова в группе «ЖК Серебряный ручей Уфа».





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По решению вопроса о банкротстве застройщика было назначено судебное заседание, однако в настоящий момент оно было перенесено Арбитражным судом на 7 октября. Окончательное решение по схеме завершения строительства ЖК «Серебряный ручей» планируется принять штабом по координации завершения строительства многоквартирных домов к концу сентября текущего года.