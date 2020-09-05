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В Абзелиловском районе экоактивисты провели флешмоб против разработки горы Кырктытау | видео

В Абзелиловском районе экоактивисты провели флешмоб против разработки горы Кырктытау | видео

Абзелиловский район | 05 сен 2020 | 18:44

В Абзелиловском районе Башкирии протестующие против разработки месторождения меди “Русской медной компанией” организовали флешмоб “Живая цепь”.



На юго-востоке Башкирии, в Абзелиловском районе, в эти часы прошел флешмоб “Живая цепь”. Жители района, таким образом, выразили свой протест против разработки месторождения меди возле Салаватского совхоза. Флешмоб состоялся недалеко от деревни Зеленая Поляна. Мероприятие состоялось под контролем сотрудников полиции.

Участники акции протеста собрали подписи в защиту горы Кырктытау и утвердили резолюцию по защите горы.

В Абзелиловском районе экоактивисты выступили против геологической разведки на хребте Крыктытау

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Напомним, ранее протестующим удалось приостановить геологическую разведку месторождения. “Русская медная компания”, приобретшая право пользования недрами района со сроком на 25 лет, временно вывезла всю технику с места.
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Источник: mkset.ru

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