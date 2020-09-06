Погода в Башкирии сегодня, 6 сентября 2020 года

| 06 сен 2020 | 11:02

Сентябрь уже начинает постепенно брать верх и тянет осень в Башкирию. Но в это воскресенье, 6 сентября, жителям республики удастся насладиться солнцем и теплом. Правда не во всех городах и районах.



Так чего ждать от погоды на 6 сентября? Стоит ли искать сериальчик на воскресенье или все же пора договариваться с друзьями о прогулке под солнышком и легким ветерком?







Погода в Уфе на 6 сентября

В Уфе 6 сентября синоптики прогнозируют спокойную погоду. В целом, день будет солнечным, только после 14 часов свет могут закрыть облака. И так продлится до вечера. А вот утром в воскресенье жителей столицы Башкирии может разбудить яркое ясное солнышко.



Утром ожидается не более 10 градусов тепла, днем и вечером – около 18 градусов. Ветер будет умеренным, не превышаю отметку в 6 метров в секунду.



Погода в Стерлитамаке на 6 сентября

Погода в Стерлитамаке 6 сентября будет практически идентична уфимской. Утром синоптики предрекают ясное солнце и 9 градусов тепла. Облака выйдут примерно к 14 часам. Воздух к этому моменту прогреется до 18 градусов.



Вечером ожидается 16 градусов. В течение дня ветер будет меняться, переходя от еле заметного к чуть более порывистому, но не сильнее, чем 5 метров в секунду.



Погода в Нефтекамске на 6 сентября

В Нефтекамске – как «под копирку». Утром, по сообщению синоптиков, в городе будет светить солнце, а столбик термометра будет показывать 10 градусов тепла. Днем выйдут облака, к 14 часам температура повысится до 18 градусов.



К вечеру станет чуть теплее – на 1 градус, не больше. К ночи воздух остынет до 12-14 градусов. Ветер ожидается умеренный, осадков не прогнозируется.



Погода в Октябрьском на 6 сентября

А вот в Октябрьском 6 сентября солнце будет светить горожанам весь день. Никаких облаков или туч, по мнению синоптиков, не ожидается, как и осадков. Ветер тоже должен быть умеренным – до 5-6 метров в секунду.



Утром в городе прогнозируется 9 градусов тепла, днем станет теплее – до 19 градусов. К вечеру воздух немного остынет – до 17 градусов.



Погода в Белорецке на 6 сентября

В Белорецке в это воскресенье будет несколько прохладнее, чем в вышеперечисленных городах. Утром прогнозируется 7 градусов. Солнце также разбудит горожан, но потом скроется за облаками. Возможно, оно и будет выглядывать днем, но изредка.









Днем температура воздуха составит 14-15 градусов тепла, к ночи – 10 градусов. Ветер в Белорецке в воскресенье окажется более буйным, чем в других городах. Разгонится он до 10 метров в секунду. Но осадков ждать не стоит.



Погода в Кумертау на 6 сентября

6 сентября в Кумертау будет тепло и солнечно. Не так тепло, конечно, как в середине лета, но для сентября вполне приемлемо. Утром синоптики пообещали 9 градусов тепла. Днем ожидается 19 градусов. К ночи температура постепенно снизится до 15 градусов.



Никаких облаков быть не должно в течение всего дня. Осадков в прогнозе тоже не видно. Ветерок будет умеренным – до 5-6 метров в секунду.





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