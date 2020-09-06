В Башкирии экоактивисты провели субботники на популярных озерах

| 06 сен 2020 | 22:07

Экологические активисты Башкирии собрали мусор на популярных озерах республики. Так, субботники прошли на озерах Шамсутдин, Кандрыкуль, Аслыкуль и Голубое озеро.







Как сообщает Башинформ, было собрано 20 кубометров мусора, а больше всего отдыхающие оставили ТКО на озере Шамсутдин в Бирском районе.

«Экологическое равновесие на озере в последнее время несколько пошатнулось, и его надо спасать. Уровень воды раньше был выше метра на 2,5. Озеро постепенно мелеет. Уровень воды сейчас близок к критичному. Что касается прибрежной территории, мы, район, смотрим за озером, но наших возможностей не хватает. Поэтому мы всегда рады, когда нам помогают неравнодушные к сохранению природы люди», — сказал депутат Курултая Башкирии Яков Кугубаев.

«Мы аккуратно погрузили все пакеты с мусором в мусоровоз, и дальше он отправится на полигон в Дюртюли, в связи с тем, что из-за ряда хозяйственных споров полигон в Бирске не принимает. Мы собрали более 6 кубометров мусора, такой объем в частных машинах не вывезешь, поэтому мы предложили свою помощь вывезти мусор силами профессионалов своего дела», — заявил директор местного регоператора по вывозу и утилизации ТКО Евгений Юдинцев.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Башинформ

Сообщается, что весь мусор, собранный на озере Шамсутдин, будет утилизирован на местном полигоне регоператора по вывозу ТКО.