Жительница Уфы пожаловалась на нехватку общественного транспорта в Черниковке

Уфа | 07 сен 2020 | 09:58

Жительница Орджоникидзевского района Уфы пожаловалась на отсутствие маршрута №25С. Обычно он проходит мимо стадиона «Нефтяник» от остановки «Депо-2» до «ОК Сипайловский». Однако утром, по словам женщины, добраться до работы просто невозможно. Раньше был еще автобус №27, но его уже три года как отменили. Уфимка рассказала, что на прошлой неделе на остановке «Стадион «Нефтяник» не могли уехать 5 человек, а на «Комарова» – 4. Газель, забитая людьми, не остановилась и проехала мимо.







— Вечером, по пути с работы водитель маршрутки №25С сообщил, что их осталось двое, третий ушел в отпуск. Всю неделю нет ни одного автобуса. Даже мимо не проезжали. Они когда едут полные, то любят срезать за Дворцом Орджоникидзе или на улице Конституции, и выезжают уже к «Парку Победы» или на «УГНТУ». До этой недели на работу добирались с водителем, который сейчас в отпуске. Он своих пассажиров уже знает и со «Стадиона «Нефтяник» и «Комарова» всегда забирал, несмотря на полный салон. Газель у него маленькая, полная каждое утро, люди всегда стояли на ступеньках. На этом маршруте №25С много предприятий «Башмебель» – УМПО – Фанерный комбинат – «Башспирт» – по ул.Новоженова – «Нефтемонтаж-диагностика» – Бетонный завод треста № 3 – по ул.Самаркандской. От остановки «Ватутина» в Сипайлово газель уже идет пустой, все выходят на перечисленных предприятиях. Эту неделю трое с УМПО ехали до ГДК, женщина с «Башспирта» до остановки «Бульвар Славы» и вниз, я ехала до «Театра кукол» и пешком вниз до Российской, там садилась на другой маршрут и две остановки до работы. От «Стадиона «Нефтяник» до «Восьмиэтажки» пешком идти и сесть на автобус №229? Но он всегда полный, так как тоже это единственный маршрут, — сообщила уфимка. — Впереди осень-зима. И, пожалуйста, не путайте маршрут №25С (в Сипайлово) с маршрутом №25 (на проспект Октября). В прошлом году в октябре 2019 году я уже жаловалась на отсутствие транспорта №25С (ООО «Компания Уфа-Лайн»), так Управление транспорта и связи (ул.Ивана Якутова, 3) ответило мне, что данный маршрут обслуживает двадцать пять транспортных средств. Вранье, я десять лет езжу по этому маршруту, водителей уже знаешь в лицо. Видимо они посчитали №25 и № 25С вместе.









Ранее сообщалось, что жительница Уфы пожаловалась в социальной сети Facebook на городской общественный транспорт, который невозможно дождаться в вечернее время. По словам горожанки, ее сын не смог уехать из микрорайона Сипайлово в сторону проспекта Октября. Выйдя с тренировки в девять часов вечера, он более 40 минут ждал автобус, который так и не приехал . В итоге ему пришлось позвонить родителям, чтобы они самостоятельно забрали его.

Кроме того, на серьёзную проблему указала жительница Уфы. На странице Радия Хабирова женщина рассказала, что видела у одной из школ в Сипайлово стаю бродячих собак. Такая встреча очень напугала её и ребёнка.

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