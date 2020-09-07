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В Баймакском районе прошла акция протеста против добычи золота вблизи озера Талкас | видео

В Баймакском районе прошла акция протеста против добычи золота вблизи озера Талкас | видео

Баймакский район | 07 сен 2020 | 11:36

В Баймакском районе республики Башкортостан прошла акция протеста против добычи золота недалеко от озера Талкас. По информации в ряде СМИ, общественники растянули огромный флаг Башкирии на территории предполагаемого карьера.

Местные жители выступили против планируемой разработки месторождения золота. Они убеждены в том, что планы промышленников могут навредить окружающей среде, в том числе качеству питьевой воды и озеру Талкас. Так, взрывные работы могут стать причиной образования трещин в чаще водоема, вследствие чего озеро может обмелеть.



Отметим, что добывать здесь золото планирует ООО «Семеновский рудник». Его учредителями являются «Рэлмор энтерпрайзиз» и «Кузнецкий алатау инвесторс холдинг», зарегистрированные на Кипре, т. е. деньги идут в офшоры. Им принадлежит по 50% доли рудника, уставный капитал которого составляет 15 миллионов рублей.

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Напомним, озеро Талкас является природным памятником Башкирии. Его вода признана одной из чистейших в республике. Кроме того, озеро одна из популярных зон отдыха. На его берегу находится санаторий с одноименным названием.
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Источник: sterlegrad.ru
Фото: соцсети

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