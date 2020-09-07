В Уфе за мелкое хулиганство задержали активистку, выступающую против новостройки на Шота Руставели

Уфа | 07 сен 2020 | 18:51

Сегодня, 7 сентября, в здание правительства Башкирии пришли активисты. Об этом в социальных сетях рассказал общественник Альберт Рахматуллин. Среди активистов были жители улицы Шота Руставели, которые выступают против новостройки в их дворе, жители Демы, которые против точечной застройки, и другие. Они хотели лично встретиться с руководителем региона Радием Хабировым, однако этого не случилось.







Позднее Альберт Рахматуллин сообщил, что активистку Аллу Яковлеву с Шота Руставели задержала полиция. В отношении нее составили протокол за мелкое хулиганство.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: социальные сети

Напомним, что скандал со строительством 34-этажного МКД в центре домов по проспекту Октября, 170, 170/1 и 168, Шота Руставели, 76 и 5, вспыхнул 3 июня 2020 года. Тогда уфимцы вышли на голодовку. Жители хотели во дворе детскую площадку и благоустроенную территорию. Кроме того, они уверены, что новостройка может разрушить их дома, на которых уже имеются трещины. Активисты уже несколько раз встречались с властями города, но так и не достигли договоренностей. Впоследствии было несколько ярких акций. Например, Алла Яковлева объявила мэра столицы Ульфата Мустафина в розыск, так как он ей не отвечал в мессенджере.