Погода в Башкирии сегодня, 8 сентября 2020 года
| 08 сен 2020 | 08:44
Судя по всему, в республику возвращается хорошая погода. Судя по всему, прогнозы синоптиков на осень начинаются сбывается - за окном потихоньку начинается бабье лето.
Погода в Уфе на 8 сентября
В Уфе 8 сентября идеальная погода для прогулок. Утро начинается с +10, днем до +22. Вечером температура опустится до +16. Что радует, так это ясная погода.
Лишь в середине дня по городу может пройтись небольшой ветер до 8 метров в секунду.
Погода в Стерлитамаке на 8 сентября
Второй город по величине в Башкирии не отстает.
Весь день также ясно. Утро начнется с +9, днем воздух прогреется до +21. Вечером ясное небо и приятная холода.
Максимальная скорость ветра - до 5 метров в секунду.
Погода в Нефтекамске на 8 сентября
Идеальная погода сохранится и здесь.
Весь день солнечно. Утром +8, днем до +20. Ветер незначительный, до 3 метров в секунду.
Погода в Октябрьском на 8 сентября
В Октябрьском чуть теплее, чем в центральной части региона.
Утром ясно и +12 за окном. Днем станет тепло, +24. Вечером будет чуть прохладнее, как и в остальных городах.
Ближе к вечеру может подняться ветер до 8 метров в секунду.
Погода в Белорецке на 8 сентября
В Белорецке солнечно будет до обеда.
Утром +8, к полудню воздух прогреется до +19. С этого момента над городом зависнут облака, но дождя, к счастью, не будет.
Погода безветренная. Вечером ясно и прохладно, от +13 до +16 градусов тепла.
Погода в Кумертау на 8 сентября
На юге Башкирии тихо, спокойно и безветренно.
Утром около +9, днем столбик термометра покажет до +21. Вечером также прохладно, как и в остальных городах. Не забудьте взять на прогулку теплые вещи.