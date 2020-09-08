В Уфе растёт уровень безработицы

Уфа | 08 сен 2020 | 11:02

Ситуация на рынке труда в Уфе продолжает оставаться напряженной. На 3 сентября на учете в уфимских центрах занятости стоят 37 054 безработных гражданина. За неделю это количество увеличилось на 941 человека.



Об этом рассказал на еженедельном оперативном совещании в мэрии Уфы врио директора ГКУ «Центр занятости населения города Уфы» Ридан Ахьямов. Соответственно, продолжает расти уровень регистрируемой безработицы. Этот показатель составил на 3 сентября 6,14 процента. Для сравнения, уровень безработицы по Башкирии составляет 6,65 процента.







В период угрозы распространения коронавирусной инфекции правительством РФ были приняты нормативно-правовые акты, направленные на поддержку граждан, потерявших работу, и предусматривающие повышение размеров пособий по безработице на период с апреля по август 2020 года.

— Эти меры позволили произвести выплаты по безработице в Уфе на сумму более миллиарда рублей, — сказал Ридан Ахьямов. — Однако данные меры поддержки имели временный характер. С 1 сентября мы вернулись к расчетному методу начисления пособий.

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Есть и положительные моменты. Сейчас наблюдается тенденция к росту количества вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости населения. На текущий момент в базе вакансий насчитывается 22043 вакантных рабочих места. С начала года эта цифра увеличилась на 2499 вакансий. Это положительно сказывается на трудоустройстве безработных граждан. С начала года трудоустроено 6273 человека. В том числе, за прошедшую неделю 317 человек.