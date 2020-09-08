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В Уфе отреставрировали заброшенный фонтан на улице Ульяновых в Черниковке

В Уфе отреставрировали заброшенный фонтан на улице Ульяновых в Черниковке

Уфа | 08 сен 2020 | 11:51

В Уфе заброшенному фонтану на улице Ульяновых в Черниковке вернули новую жизнь. Он был построен еще во времена Сталина, но в последние годы местные жители использовали его в качестве урны.



Проект реставрации вошел в программу «Башкирские дворики», в его рамках также было запланировано положить новый асфальт, обустроить парковочные места и пешеходные дорожки, установить детские площадки, новые фонари и камеры видеонаблюдения во дворе домов 35–39 по улице Ульяновых. Как рассказали в УЖХ Орджоникидзевского района сегодня, 8 сентября, запуск фонтана планируется уже через два дня.

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— Энтузиасты решили не только отремонтировать старый фонтан, находящийся в этом дворе, но и оформить прилегающую территорию в стилистике башкирской пасеки. Во дворе установили двухметровую инсталляцию в виде сот, топиарную фигуру (из металлокаркаса, покрытую искусственным газоном. — Прим. ред.) медведя из искусственной травы, дизайнерские фонари и скамейки. А чашу фонтана скоро украсит фигурка башкирской пчелы, — рассказали в управлении жилищного хозяйства района.
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Источник: ufa1.ru
Фото: ujh.ordj.ru

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