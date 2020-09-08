Как будем отдыхать в 2021 году: Минтруд опубликовал график выходных

| 08 сен 2020 | 12:41

Минтруд РФ опубликовал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Новый график выходных на следующий год опубликован на официальном сайте ведомства. Проект вынесли на обсуждение.



«Обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни», – отметили в пресс-службе министерства.







В Минтруде пояснили, что так как в следующем году несколько праздничных дней приходятся на выходные, то предлагается 2 и 3 января (суббота и воскресенье) перенести на 5 ноября и 31 декабря. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.



В 2021 году будут следующие дни отдыха:

с 1 по 10 января;

с 21 по 23 февраля;

с 6 по 8 марта;

с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;

с 12 по 14 июня;

с 4 по 7 ноября;

31 декабря.



В ведомстве также напомнили, что по ТК РФ нерабочими праздничными днями в России являются следующие:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;

7 января – Рождество Христово;

23 февраля – День защитника Отечества;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 мая – День Победы;

12 июня – День России;

4 ноября – День народного единства.





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Фото: informator.ua