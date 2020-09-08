Как будем отдыхать в 2021 году: Минтруд опубликовал график выходных
| 08 сен 2020 | 12:41
Минтруд РФ опубликовал постановление о переносе выходных дней в 2021 году. Новый график выходных на следующий год опубликован на официальном сайте ведомства. Проект вынесли на обсуждение.
«Обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни», – отметили в пресс-службе министерства.
В Минтруде пояснили, что так как в следующем году несколько праздничных дней приходятся на выходные, то предлагается 2 и 3 января (суббота и воскресенье) перенести на 5 ноября и 31 декабря. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.
В 2021 году будут следующие дни отдыха:
с 1 по 10 января;
с 21 по 23 февраля;
с 6 по 8 марта;
с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
с 12 по 14 июня;
с 4 по 7 ноября;
31 декабря.
В ведомстве также напомнили, что по ТК РФ нерабочими праздничными днями в России являются следующие:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.