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Россельхознадзор Башкирии обратился к жителям с призывом из-за ядовитого и "злостного" растения

Россельхознадзор Башкирии обратился к жителям с призывом из-за ядовитого и "злостного" растения

| 08 сен 2020 | 17:20

В Россельхознадзоре появилось предупреждение об опасном растении, риск распространения которого сейчас есть на территории Башкирии. По данным ведомства, речь идет о горчаке ползучем, который охарактеризовали как «наиболее злостный и трудноискоренимый карантинный сорняк из Средней Азии».



«Растения горчака ядовиты для многих животных. Бороться с ним очень сложно по ряду причин. Культивация засоренных посевов, при которой разрезаются корни горчака, приводит к увеличению количества побегов и выносу за пределы существующего очага. На подземных корневищах находятся почки возобновления, и если при прополке отрывают растение лишь с частью корневища, на оставшихся почки просыпаются. В результате, появляются несколько растений», – отмечается в сообщении.

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В сообщении сказано, что для уничтожения растения нужна ежегодная борьба, и призвали бороться с ним. 
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Источник: gorobzor.ru
Фото: ru.wikipedia.org

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