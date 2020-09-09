Погода в Башкирии сегодня, 9 сентября 2020 года

| 09 сен 2020 | 08:46

Несмотря на наступление осени в Башкирии сохраняется теплая летняя погода. Купаться, конечно, уже вряд ли получится, но позагорать - вполне.



Чем порадует нас погода 9 сентября? Публикуем подробный прогноз по крупным городам республики.



Погода в Уфе на 9 сентября

Уфимцев с утра до вечера будет сопровождать солнце.







В 8 часов утра прохладно, +13 градусов тепла. Днем станет теплее, до +23 градусов по Цельсию.



К вечеру может подняться ветер от 9 до 12 метров в секунду, будьте аккуратнее.



Погода в Стерлитамаке на 9 сентября

Такое бывает крайне редко, но принципиально погода в Стерлитамаке от столичной отличаться не будет.



С утра до вечера солнце, вечером возможны порывы ветра.



Погода в Нефтекамске на 9 сентября

В Нефтекамске в целом прохладнее на пару градусов.



Утром столбик термометра поднимется до +11 градусов, а днем максимум до +21. Вечером на улице будет ясная погода с легким прохладным ветром.



Погода в Октябрьском на 9 сентября

Октябрьский тоже копирует Уфу.



Вообще сейчас, похоже, идут самые великолепные дни этой осени. Хотя синоптики прогнозируют великолепное бабье лето. Ну что ж, посмотрим.



Весь день на улице будет ясно, однако к вечеру может подняться достаточно сильный ветер до 15 метров в секунду, будет облачно.



Погода в Белорецке на 9 сентября

Белоречанам не повезло.



Утром прохладно, до +11 градусов, весь день на небе облачно, солнечная погода не прогнозируется. Максимальная температура составит +19 градусов.



Также возможен ветер до 11 метров в секунду.









Погода в Кумертау на 9 сентября

На юге республики без сюрпризов: тепло и ясно.



В 8 часов утра прохладно, +13 градусов тепла. Днем станет теплее, до +23 градусов по Цельсию.



К вечеру может подняться ветер от 9 до 12 метров в секунду, будьте аккуратнее.





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