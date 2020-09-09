В Башкирии родители возмущены отсутствием единовременных выплат на детей

| 09 сен 2020 | 10:24

В Башкирии родители атакуют страницу Радия Хабирова в соцсетях с просьбой разобраться, почему до сих пор не поступают единовременные выплаты. Так, только за вчерашний день, 9 сентября, более 20 человек обратились с подобными вопросами. В основном вопросы возникают о пособии на детей от 3 до 7 лет. Люся Арсланова из Межгорья утверждает, что до сих пор не получила никаких денег за третьего и последующих детей. По ее словам, многие остались за время пандемии без работы и надежда лишь на государство.







— Налоги, квартплаты и кредиты никто не отменял. Дети не питаются воздухом, и одевать их тоже по сезону нужно. У вас тоже есть дети, и вы, как никто другой, знаете, что залог счастливой семьи — это обеспеченная семья. К сожалению, пандемия внесла свои негативные коррективы. Эти своевременные выплаты, желательно, чтобы и стабильными были, — возмутилась жительница Межгорья.

Другая мама заявила, что заявление через портал «Госуслуги» подала еще в середине июня, однако никаких движений и по сей день нет.





— У нас 3 детей, я в декрете, муж не работает. Квитанции за свет и за газ, за съемную квартиру и за садик приходят вовремя, вот только выплаты задерживают, и из-за этого очень большие проблемы. Радий Хабиров, помогите, пожалуйста, — поделилась своей проблемой Айгуль Алсынбаева.









Многие пользователи соцсетей отметили, что администрация главы региона избегает подобных обращений и предпочитает оставлять их без внимания. Но в то же время иногда ответ все же поступает, но по обычному принципу.

— Информацию передали коллегам из Министерства семьи, труда и социальной защиты населения. Ожидайте ответ, — уточнила сотрудник рабочей группы при администрации главы Башкирии по обращениям жителей в соцсетях Анастасия Портянко.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram