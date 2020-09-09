В Башкирии родители возмущены отсутствием единовременных выплат на детей
| 09 сен 2020 | 10:24
В Башкирии родители атакуют страницу Радия Хабирова в соцсетях с просьбой разобраться, почему до сих пор не поступают единовременные выплаты. Так, только за вчерашний день, 9 сентября, более 20 человек обратились с подобными вопросами. В основном вопросы возникают о пособии на детей от 3 до 7 лет. Люся Арсланова из Межгорья утверждает, что до сих пор не получила никаких денег за третьего и последующих детей. По ее словам, многие остались за время пандемии без работы и надежда лишь на государство.
— Налоги, квартплаты и кредиты никто не отменял. Дети не питаются воздухом, и одевать их тоже по сезону нужно. У вас тоже есть дети, и вы, как никто другой, знаете, что залог счастливой семьи — это обеспеченная семья. К сожалению, пандемия внесла свои негативные коррективы. Эти своевременные выплаты, желательно, чтобы и стабильными были, — возмутилась жительница Межгорья.
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Многие пользователи соцсетей отметили, что администрация главы региона избегает подобных обращений и предпочитает оставлять их без внимания. Но в то же время иногда ответ все же поступает, но по обычному принципу.