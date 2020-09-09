В Уфе прошло предварительное слушание по делу Владимира Санкина, подозреваемого в убийстве педофила

Уфа | 09 сен 2020 | 20:41

Накануне в Калининском районном суде состоялось предварительное слушание по делу Владимира Санкина. Напомним, громкая история произошла 30 января 2020 года. Тогда 33-летний мужчина якобы встретил на улице подростков.







Парни рассказали о том, что до них домогался 54-летний мужчина. Владимир решил разобраться с обидчиком. Конфликт перерос в драку. Впоследствии 54-летний мужчина скончался в машине скорой помощи. Отмечалось, что ранее погибший был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Общество разделилось на 2 лагеря. Одни выступили в защиту убийцы педофила, другие вспомнили о его проблемах с законом.

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В рамках предварительного слушания Владимир Санкин попросил, чтобы в заседании приняли участие присяжные. Суд удовлетворил просьбу обвиняемого. А вот ходатайство адвоката об исключении ранних показаний Владимира Санкина, судья отклонил. Кроме того, мужчине продлен домашний арест на 3 месяца. Заседания по делу пройдут в закрытом режиме из-за участия в нем несовершеннолетних, а также из-за вероятного разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их честь и достоинство. Первое заседание пройдет 5 октября 2020 года.





Фото: социальные сети