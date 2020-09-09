Жители Бурзянского района пожаловались Хабирову на разбитую дорогу

Бурзянский район | 09 сен 2020 | 20:55

Житель Башкирии пожаловался главе республики на плохую дорогу на участке Мраково — Старосубхангулово Бурзянского района. Свою жалобу он оставил на личной странице Радия Хабирова в соцсети сегодня, 9 сентября.



По словам мужчины, дорога в деревнях Иргизлы и Кутаново находится в плачевном состоянии.







— Тысячи туристов каждый день едут в Шульган-Таш через эти деревни, столько пыли! Что за игнор со стороны властей, сколько можно это терпеть? Битые колеса, подвески, булыжники на дороге и ямы. За прошлое лето на данной дороге скончалось два человека, — возмущается Ильгиз Кильдияров.



По мнению мужчины, дороги кладут не там, где нужно. Он также негодует из-за того, что жизнь в транзитных деревнях, «как в прошлом веке»: отсутствует интернет, газ и часто отключают электричество.

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В управлении дорожного хозяйства республики ответили, что позже прокомментируют данную ситуацию.