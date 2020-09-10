Будет ли в Башкирии вторая волна бабьего лета?

| 10 сен 2020 | 11:01

Традиционно бабье лето в Башкирии наступает в середине сентября. В этом году тёплая, ясная погода стоит уже несколько дней. Долго ли это продлится? Будет ли вторая волна бабьего лета, о которой поговаривают синоптики?







Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец считает, что россиян ждут две волны бабьего лета. В начале сентября оно будет «молодым» — умеренно теплым (+16…+21), солнечным и с прохладными ночами. Вторая волна бабьего лета придет уже в середине сентября.



Однако, видимо, вторая волна бабьего лета придёт не ко всем россиянам, а только к жителям Центральной России. Потому что в нашем регионе метеорологи прогнозируют в ближайшие дни ухудшение погоды.



Как сообщает республиканское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, если в первой половине текущей недели теплую погоду в республике удерживал скандинавский антициклон, и было по-летнему тепло, то во второй половине недели фронтальный раздел с запада России оттеснит антициклон за Урал.









10 сентября в зоне этого фронта уплотнится облачность, ожидаются дожди различной интенсивности, порывистый ветер. Температура воздуха в дневные часы понизится до +15,+20°.11 сентября ожидаются местами кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +5,+10°, днем +17,+22°.12 сентября ночью по республике небольшие дожди, местами до умеренных, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5,+10°, днем +15,+20°.Единственный день, который синоптики прогнозируют без дождей, 13 сентября, тоже будет не очень жарким. Температуру воздуха днём обещают всего около +17 градусов.

А с понедельника, 14 сентября, снова прогнозируются дожди. Но синоптикам свойственно ошибаться, так что всё-таки будем надеяться, что вторая волна бабьего лета заглянет и к нам.

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Фото: newsbash.ru