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Против реформы автобусных маршрутов в Уфе выступило УФАС

Против реформы автобусных маршрутов в Уфе выступило УФАС

Уфа | 10 сен 2020 | 14:31

Антимонопольная служба Башкирии выдала предостережение заместителю председателя Гостранса РБ Рафиту Ягафарову. О чем стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.



Напомним, ранее Ягафаров на «Транспортном часе» заявлял о планах по сокращению 49 из 122 имеющихся маршрутов городского транспорта и введению 8 новых, которые охватят периферийные районы Башкирии. На них планируют запустить автобусы большой и средней вместимости. Планы он обосновал тем, что это повысит комфорт горожан, больше им не придется подолгу ждать автобусы и тесниться в салонах малой вместимости. Также он сообщал о необходимости обосновать интервалы движения между маршрутами и рассчитать пассажиропотоки. Такая работа, как отмечал Ягафаров, должна быть проведена к осени 2021 года.

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В ФАС, в свою очередь, отрицательно отнеслись к новшествам, так как Ягафаров не поручился за качество новых маршрутов. В ведомстве опасаются, что отмененные востребованные маршруты не будут заменены новыми, а альтернативные варианты — поездки с пересадками, дополнительное ожидание транспорта и плата, будут оценены горожанами как «неприемлемые».

Также в ведомстве отметили, что планируемые изменения являются ограничивающим конкуренцию действием, и препятствует продолжению работы нескольких перевозчиков, что является нарушением закона «О защите конкуренции».
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Источник: sterlegrad.ru

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