В Уфе на аварийно-опасном участке дороги установили муляж патрульного автомобиля

С начала года на 1 километре трассы Уфа-Оренбург в 8 ДТП пострадали 9 человек и 119 дорожных аварий, где машины получили только механические повреждения, поэтому этот участок дороги считается одним из аварийно-опасных.
Для привлечения внимания водителей сотрудники Госавтоинспекции города Уфы установили на повороте в микрорайон Дема трассы Уфа-Оренбург муляж патрульного автомобиля. Главное предназначение — обеспечение безопасности дорожного движения, чтобы водители сбавляли скорость и становились внимательнее.