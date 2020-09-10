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В Уфе на аварийно-опасном участке дороги установили муляж патрульного автомобиля

В Уфе на аварийно-опасном участке дороги установили муляж патрульного автомобиля

Уфа | 10 сен 2020 | 21:11

С начала года на 1 километре трассы Уфа-Оренбург в 8 ДТП пострадали 9 человек и 119 дорожных аварий, где машины получили только механические повреждения, поэтому этот участок дороги считается одним из аварийно-опасных.



Для привлечения внимания водителей сотрудники Госавтоинспекции города Уфы установили на повороте в микрорайон Дема трассы Уфа-Оренбург муляж патрульного автомобиля. Главное предназначение — обеспечение безопасности дорожного движения, чтобы водители сбавляли скорость и становились внимательнее.

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Источник: gtrk.tv
Фото: Пресс-служба ОГИБДД УВД

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