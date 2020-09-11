Погода в Башкирии сегодня, 11 сентября 2020 года

| 11 сен 2020 | 08:34

Погода в Башкирии продолжает приносить сюрпризы. Еще буквально пару дней назад было солнечно, а теперь настала неприятная пора: за окном мерзко и холодно.



Погода в Уфе на 11 сентября

Утром за окном уфимцы увидят солнце, будет прохладно, +11 градусов.



Но радоваться не стоит. Уже к полудню станет облачно, воздух прогреется максимум до +18.



К вечеру начнется сильный дождь, станет прохладнее. Пешеходам и водителям стоит опасаться ветра до 13 метров в секунду.







Погода в Стерлитамаке на 11 сентября

В Стерлитамаке солнечно будет до обеда. Температура поднимется до +15 градусов тепла.



После обеда потеплеет до +18 градусов, но начнется дождь. Ливень будет идти вплоть до конца дня, поэтому стоит запастись зонтом.



На улице будет ветер - до 12 метров в секунду.



Погода в Нефтекамске на 11 сентября

А вот в Нефтекамске пасмурно с самого утра.



Утром лишь +8, к полудню +15, а вечером +17. Все это время будут идти кратковременные дожди.



Кстати, в обед ожидается сильный ветер до 14 метров в секунду, нужно быть аккуратнее. Вечером ожидается сильное количество осадков.



Погода в Октябрьском на 11 сентября

Жителям Октябрьского лучше посидеть дома, никаких шуток.



Во-первых, весь день пасмурно. Утром +12, днем воздух прогреется максимум до +18.



Во-вторых, ветер будет невероятно сильным, до 18 метров в секунду. С такими цифрами лучше не шутить.



В конце дня ожидается больше 3 миллиметров осадков, это большая цифра для одного дня.



Погода в Белорецке на 11 сентября

У белоречан - рай.



До самого вечера за окном будет светить солнышко. Жаль, что не так тепло, как летом.



Утром +9, в полдень +13, днем и вечером +18. Вечером пройдет небольшой дождь, температура воздуха опустится до +13.









Погода в Кумертау на 11 сентября

В Кумертау до обеда будет ясная погода.



Утром +9, в полдень уже +15, а в обед +18. С обеда начнется облачная погода, вечером возможен дождь.



Не обойдется без ветра, его скорость может достигнуть 12 метров в секунду.





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