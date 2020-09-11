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В Уфе дольщики "Миловского парка" приостановили акцию протеста

В Уфе дольщики "Миловского парка" приостановили акцию протеста

Уфа | 11 сен 2020 | 09:38

В Уфе обманутые дольщики «Миловского парка» приостановили деятельность своего палаточного лагеря. Об этом сообщил один из обманутых дольщиков Никита Синцов в группе обманутых дольщиков во «ВКонтакте» накануне вечером, 10 сентября.



— Обманутые дольщики «Миловского парка» на 88-й день приняли решение приостановить акцию протеста в форме палаточного лагеря. Такое решение было принято после того, как в палаточный лагерь приехал председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре Марат Ахмадуллин, который обещал взять ситуацию на личный контроль. А также конкурсный управляющий Алсу Мардамшина пообещала довести дольщиков до завершения: до выплаты компенсаций и передачи новому застройщику, — сообщил Никита.

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В ходе визита дольщикам сообщили о том, как продвигается ситуация с подачей документов для комиссии федерального фонда помощи обманутым дольщикам. На данный момент часть документов уже направлена на следующий этап проверки. Также была проведена техническая оценка недостроенных домов.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Обманутые дольщики Башкортостана / Vk. com

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