В Уфе дольщики "Миловского парка" приостановили акцию протеста
Уфа | 11 сен 2020 | 09:38
В Уфе обманутые дольщики «Миловского парка» приостановили деятельность своего палаточного лагеря. Об этом сообщил один из обманутых дольщиков Никита Синцов в группе обманутых дольщиков во «ВКонтакте» накануне вечером, 10 сентября.
— Обманутые дольщики «Миловского парка» на 88-й день приняли решение приостановить акцию протеста в форме палаточного лагеря. Такое решение было принято после того, как в палаточный лагерь приехал председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре Марат Ахмадуллин, который обещал взять ситуацию на личный контроль. А также конкурсный управляющий Алсу Мардамшина пообещала довести дольщиков до завершения: до выплаты компенсаций и передачи новому застройщику, — сообщил Никита.
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