Стало известно, отремонтируют ли в Белорецком районе знаменитый мост из "Вечного зова"

Белорецкий район | 11 сен 2020 | 10:07

Судьбу знаменитого моста в Белорецком районе будут решать этой осенью. Такое заявление сделали представители «Института развития городов РБ». Сообщается, что на данный момент ведутся изыскательные работы, после на публичное обсуждение вынесут два сценария местной достопримечательности. Жители Башкирии выберет понравившийся им вариант уже осенью этого года.







«В настоящее время ведутся изыскательские работы, которые закончатся осенью этого года. После завершения данных работ Институтом будет разработано 2 сценария восстановления моста и благоустройства прилегающих территорий, которые будут представлены на публичные обсуждения жителям Белорецка и Правительству РБ для принятия окончательного решения», —говорится в релизе.

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Отметим, глава Белорецкого района Андрей Иванюта ранее сообщал, что мост уже восстановить невозможно, уцелевшие части были сохранены, чтобы их потом было использовать в реконструкции. Достопримечательность стала знаменитой после съемок советского фильма «Вечный зов».