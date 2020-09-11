В Уфе планируют ввести единый стандарт оформления фасадов

Уфа | 11 сен 2020 | 13:43

Руководство Уфы планирует ввести единый стандарт оформления фасадов зданий. Вынесенный на обсуждение проект Главархитектуры опубликовала мэрия Уфы.







Сообщается, что следовать новым правилам обязаны будут не только застройщики, но и собственники зданий и помещений, в том числе и собственники помещений многоквартирных домов.



В проекте обозначены требования к внешнему оформлению и отдельным элементам зданий. Так, планируется запретить по собственной инициативе менять вид и цвет фасадов, наносить какие-либо надписи, устанавливать на козырьки рекламные щиты, вывески и баннеры, а также менять расположение дверных блоков. При этом нельзя будет заполнять балконы и лоджии домашними предметами.

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Фото: ru.wikipedia.org

При возведении новых зданий необходимо будет предусматривать специальные места для установки кондиционеров, антенн и прочего. Станет недопустимым при оборудовании входных групп использование скользкой плитки на ступенях.Согласно проекту, любая замена или установка должны будут соответствовать общему виду здания.Обсуждение нового проекта продлится до 22 сентября, сообщается на портале городской мэрии.