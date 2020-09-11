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Сироту из Белорецкого района поселили в сгоревшем бараке

Сироту из Белорецкого района поселили в сгоревшем бараке

Белорецкий район | 11 сен 2020 | 14:56

Сироту из Башкирии поселили в сгоревшем и развалившемся бараке. Все началось в 2003 году, тогда Белорецкая администрация закрепила за парнем право пользования данным помещением, когда он еще находился в детдоме.



Ранее это жилье принадлежало его родственнице. Однако квартира оказалась не пригодной для проживания. Несмотря на ужасающие условия, сироту не включили в список, согласно которому ему полагалось соцжилье. Ему пришлось долгое время скитаться по знакомым и снимать угол. В дело вмешалась прокуратура. В ведомстве рассказали, что тогда суд первой и апелляционной инстанции отказал в удовлетворении требований ведомства.

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— Не согласившись с принятым решением, надзорное ведомство обжаловало его в кассационный суд, который согласился с доводами прокуратуры, отменил ранее принятые судебные акты и направил дело на новое рассмотрение. Верховный суд республики признал доводы прокуратуры обоснованными и вынес решение в пользу сироты на получение социального жилья, — рассказали в ведомстве.
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Источник: ufa1.ru
Фото: прокуратура РБ

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