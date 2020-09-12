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Синоптики Башкирии прогнозируют дожди и заморозки

Синоптики Башкирии прогнозируют дожди и заморозки

| 12 сен 2020 | 10:53

В Башгидрометцентре рассказали, какая погода будет в ближайште два дня. По прогнозу синоптиков ожидаются дожди и заморозки, ветер также изменит направление на северный и северо-западный.

12 сентября обещают днем местами кратковременные дожди. Ветер будет юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +15,+20°.

13 сентября пройдет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3,+8°, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°, днем +16,+21°.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: pixabay.com

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