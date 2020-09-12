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Сотрудники ДПС задержали лидера защитников Куштау Фаиля Алчинова

Сотрудники ДПС задержали лидера защитников Куштау Фаиля Алчинова

| 12 сен 2020 | 19:48

Лидера защитников Куштау Фаиля Алчинова задержали сотрудники ГИБДД и доставили в уфимский полк на улице Лесотехникума. Как сообщают активисты, это произошло сегодня, 12 сентября, когда мужчина приехал встречать обидчицу армян Рамилю Саитову из изолятора. Она провела там 10 суток.



— Фаиля задержали за тонировку и заковали в наручники, — сообщила уфимка Мальвина, которую недавно уволили с работы за поездку на шихан Куштау.

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Соцсети пестрят просьбами звонить на телефон доверия МВД Башкирии. Тем временем в самом ведомстве оперативно получить информацию по данному поводу не удалось. Как только получим ответ, опубликуем его на страницах сайта. Стоит отметить, что во время задержания активист вел себя сдержанно и не оказывал сопротивления.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео

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