Сотрудники ДПС задержали лидера защитников Куштау Фаиля Алчинова

| 12 сен 2020 | 19:48

Лидера защитников Куштау Фаиля Алчинова задержали сотрудники ГИБДД и доставили в уфимский полк на улице Лесотехникума. Как сообщают активисты, это произошло сегодня, 12 сентября, когда мужчина приехал встречать обидчицу армян Рамилю Саитову из изолятора. Она провела там 10 суток.







— Фаиля задержали за тонировку и заковали в наручники, — сообщила уфимка Мальвина, которую недавно уволили с работы за поездку на шихан Куштау.

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Фото: скрин видео

Соцсети пестрят просьбами звонить на телефон доверия МВД Башкирии. Тем временем в самом ведомстве оперативно получить информацию по данному поводу не удалось. Как только получим ответ, опубликуем его на страницах сайта. Стоит отметить, что во время задержания активист вел себя сдержанно и не оказывал сопротивления.