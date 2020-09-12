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Уфимцы раскритиковали Хабирова за отсутствие медицинской маски

Уфимцы раскритиковали Хабирова за отсутствие медицинской маски

Уфа | 12 сен 2020 | 19:53

Уфимцы раскритиковали Радия Хабирова за внешний вид, когда он приехал проверить новую детскую площадку в микрорайоне Черниковка.



Горожан возмутило то, что на нем не было медицинской маски. В то время как на остальных членах его свиты, включая первого заместителя премьер-министра Правительства Башкирии Андрея Назарова, средство защиты присутствовало. Фотографии с рабочей поездки руководителя республики появились в соцсетях сегодня, 12 сентября.

— Штрафануть за отсутствие маски, а то с других требует, а сам игнорирует, — отметили пользователи соцсетей.
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Некоторые горожане и вовсе предложили напомнить Хабирову о своем же указе, в котором он строго-настрого указал носить маски в общественных местах.
— Кто там рядом, скажите ему, что он проявляет неуважение к окружающим, не нося маску.
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Источник: ufa1.ru
Фото: instagram.com/bash.dtp.official

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