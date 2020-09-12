Уфимцы раскритиковали Хабирова за отсутствие медицинской маски

Уфимцы раскритиковали Радия Хабирова за внешний вид, когда он приехал проверить новую детскую площадку в микрорайоне Черниковка.
Горожан возмутило то, что на нем не было медицинской маски. В то время как на остальных членах его свиты, включая первого заместителя премьер-министра Правительства Башкирии Андрея Назарова, средство защиты присутствовало. Фотографии с рабочей поездки руководителя республики появились в соцсетях сегодня, 12 сентября.
— Штрафануть за отсутствие маски, а то с других требует, а сам игнорирует, — отметили пользователи соцсетей.