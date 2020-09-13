Лишившийся ног блогер из Башкирии Рустам Набиев покорил Эльбрус

| 13 сен 2020 | 10:09

Рустам Набиев на руках взобрался на вершину Эльбруса. Блогер, который лишился ног после обрушения казармы в Омске, смог покорить гору.







«Я смог взойти на Эльбрус! Сил нет совсем, очень устал. Как в себя приду, выйду на связь. Руки просто отваливаются», – коротко написал о своем восхождении Рустам. К нему он готовился около полугода. Сначала предполагалось, что на гору он взойдет на специальных санях.

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Фото: инстаграм

Но вскоре оказалось, что это невозможно. Идти пришлось на руках. Там, где многие на ногах проходят с трудом, а кто-то просто разворачивается, так и не дойдя до вершины. Профессиональные альпинисты, рассказывал на своей страничке в «Инстаграме» Рустам Набиев, отговаривали его от затеи. Но даже несмотря на плохое самочувствие из-за перепадов высоты, у блогера получилось покорить Эльбрус.