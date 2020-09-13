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В Уфе назвали причины ликвидации 49 автобусных маршрутов

В Уфе назвали причины ликвидации 49 автобусных маршрутов

Уфа | 13 сен 2020 | 10:36

В Уфе планируется ликвидировать 49 автобусных маршрутов, при этом будут запущены восемь новых. Об этом стало известно на Транспортном часе с участием Главы РБ Радия Хабирова.



Какие маршруты будут ликвидированы? В связи с чем запланирована реформа транспортной системы Уфы? В городе утвержден комплексный план развития общественного транспорта. Так, согласно постановлению городской администрации № 77 от 21.01.2019 года, в следующем году прекратят действовать несколько автобусных маршрутов:

  • № 25 «Телецентр — Троллейбусное депо №2»;
  • № 52с «Оздоровительный комплекс «Сипайловский» — Башкирская Республиканская гимназия-интернат №1 им. Рами Гарипова»;
  • № 201 «Ул. Дагестанская — Северный автовокзал»;
  • № 234 «Микрорайон «Белореченский» — Музей им. М.В. Нестерова»;
  • № 239 «Северный автовокзал — Железнодорожный вокзал — Нижегородка (по кругу)».
Изменения связаны со снижением пассажиропотока, они затронут только дублирующие маршруты, что в итоге позволит снизить загрузку улично-дорожной сети. Как отмечают в пресс-службе администрации Уфы, уменьшится число задержек автобусов, сократятся объемы выбросов выхлопных газов и шумовой нагрузки на окружающую среду. В результате повысится уровень экологической безопасности и безопасности участников дорожного движения.
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В ходе работы над комплексным планом специалисты рассмотрели и альтернативный вариант — изменение интервала движения транспорта. Выяснилось, что эта мера не приведет к сокращению на дороге избыточного количества транспорта. Нагрузка на полосах движения автобусов сохранится, а скорость движения общественного транспорта замедлится.

Одновременно с ликвидацией ряда маршрутов появятся новые, которые будут обслуживать микрорайоны Елкибаево, Федоровка, Жилино, Князево, Мечта, Никольский, Староалександровка, поселок 8 Марта. Такая необходимость возникла в связи с активной застройкой микрорайонов. В результате увеличился поток пассажиров, следующих на работу и к месту учебы, а также обратно.


Как сообщила 7 сентября на оперативном совещании в правительстве Башкирии и.о. председателя Государственного комитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству Лилия Мунасыпова, с 1 сентября ГУП «Башавтотранс» переводит работу маршрутов на осенне-зимнее расписание. Количество автобусов, обслуживающих городские маршруты, по сравнению с прошлым годом, увеличилось по городам республики на 20 процентов, в том числе по Уфе — на 28. Количество рейсов возросло на 15 процентов.
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Источник: i-gazeta.com

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