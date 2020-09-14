Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии синоптики предупредили об ураганном ветре

В Башкирии синоптики предупредили об ураганном ветре

В Башкирии синоптики предупредили об ураганном ветре

| 14 сен 2020 | 16:07

На Башкирию надвигается сильный ветер, порывы которого местами достигнут до 22 м/с. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на синоптиков сегодня, 14 сентября.

— Температура воздуха ночью составит +4... +9 °C, днём +10... +15 °C. На отдельных участках автодорог видимость ухудшится до 1–2 км. Ночью и утром местами ожидается туман с видимостью 500 м и менее, небольшие дожди, по востоку до умеренных, — отметила пресс-служба.


Согласно двенадцатибалльной шкале Бофорта, принятой Всемирной метеорологической организацией для приближённой оценки скорости ветра, при ветре скоростью 22 метра в секунду с крыш может срываться кровля.

В ведомстве посоветовали при сильном ветре не выходить на улицу:

— Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш может упасть шифер и другие кровельные материалы. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru

Читайте также

Погода в Башкирии на 3 дня: с 28 по 30 июня 2019 года ожидаются кратковременные дожди
Общество
Погода в Башкирии на 3 дня: с 28 по 30 июня 2019 года ожидаются кратковременные дожди
МЧС Башкирии предупредило о шквалистом ветре
Общество
МЧС Башкирии предупредило о шквалистом ветре
Погода в Башкирии на 30 мая: и снова непогода
Общество
Погода в Башкирии на 30 мая: и снова непогода
В Башкирии прогнозируются дожди, грозы и сильный ветер
Общество
В Башкирии прогнозируются дожди, грозы и сильный ветер
В Башкирии прогнозируются дожди с грозами
Общество
В Башкирии прогнозируются дожди с грозами
В Башкирии синоптики прогнозируют заморозки до -2 градусов
Общество
В Башкирии синоптики прогнозируют заморозки до -2 градусов
Погода на завтра в Башкортостане: 1 июня 2019 года прогнозируются грозы
Общество
Погода на завтра в Башкортостане: 1 июня 2019 года прогнозируются грозы
Погода в Башкирии на сегодня и завтра: ожидаются кратковременные дожди
Общество
Погода в Башкирии на сегодня и завтра: ожидаются кратковременные дожди
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: