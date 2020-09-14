В Башкирии синоптики предупредили об ураганном ветре

| 14 сен 2020 | 16:07

На Башкирию надвигается сильный ветер, порывы которого местами достигнут до 22 м/с. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на синоптиков сегодня, 14 сентября.



— Температура воздуха ночью составит +4... +9 °C, днём +10... +15 °C. На отдельных участках автодорог видимость ухудшится до 1–2 км. Ночью и утром местами ожидается туман с видимостью 500 м и менее, небольшие дожди, по востоку до умеренных, — отметила пресс-служба.









Согласно двенадцатибалльной шкале Бофорта, принятой Всемирной метеорологической организацией для приближённой оценки скорости ветра, при ветре скоростью 22 метра в секунду с крыш может срываться кровля.



В ведомстве посоветовали при сильном ветре не выходить на улицу:

— Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш может упасть шифер и другие кровельные материалы. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

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