Погода в Башкирии сегодня, 15 сентября 2020 года

| 15 сен 2020 | 08:36

Погода в Башкирии окончательно испортилась. Нет сомнений, что в ближайшее время теплее уже не станет.



Тем не менее, синоптики обещали в этом году достойное бабье лето. Пока, правда, это остается под большим вопросом.



Погода в Уфе на 15 сентября

Весь день в Уфе будет дождливо и пасмурно. Если вы до сих пор на "удаленке" - радуйтесь.







Утром, возможно, ненадолго выглянет солнце, за окном +8. К полудню пасмурная погода возьмет верх. До самого вечера будут идти дожди, максимальная температура составит не более +12 градусов.



К вечеру метеорологи обещают сильный ветер до 15 метров в секунду.



Погода в Стерлитамаке на 15 сентября

Подобная картина наблюдается и в Стерлитамаке.



Правда, дожди здесь пойдут с самого утра. Максимальная температура днем - +12 градусов тепла. В это же время можно ждать грозу.



На улице ветрено - до 12 метров в секунду. К вечеру из-за облаков может показаться солнце.



Погода в Нефтекамске на 15 сентября

В Нефтекамске картина чуть лучше.



С утра за окном будет +8, ветер до 8 метров в секунду. К полудню воздух прогреется до +13, а ветер усилится до 14 метров в секунду.



Вторую половину дня сквозь облака может выступить солнце. Правда, на дождь это никак не повлияет. В конце рабочего дня также ожидается большое количество осадков.



Погода в Октябрьском на 15 сентября

А вот Октябрьский удивит своих жителей.



Почти весь день с 11 до 18 часов синоптики обещают "грибной" дождь с грозой во второй половине дня. Утром +8, а днем +14.



Вечером в районе 17 часов может выпасть большое количество осадков, что говорит о сильном дожде, будьте осторожны.



Погода в Белорецке на 15 сентября

В Белорецке - холодно, мерзко и мрачно.



Весь день температура воздуха не поднимется выше +9 градусов, а за окном будет моросить мелкий противный дождь.



К вечеру ветер может подняться до 15 метров в секунду. Будьте осторожны.









Погода в Кумертау на 15 сентября

На юге Башкирии особых отличий от остального региона не будет.



Также дождливо, облачно и местами солнечно. Утром возможен ветер до 10 метров в секунду, за окном всего +8 градусов.



Днем гроза, +12 градусов, ветер до 13 метров. В конце рабочего дня ожидается большой количество осадков.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather





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