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Погода в Башкирии сегодня, 15 сентября 2020 года

Погода в Башкирии сегодня, 15 сентября 2020 года

| 15 сен 2020 | 08:36

Погода в Башкирии окончательно испортилась. Нет сомнений, что в ближайшее время теплее уже не станет. 

Тем не менее, синоптики обещали в этом году достойное бабье лето. Пока, правда, это остается под большим вопросом. 

Погода в Уфе на 15 сентября 
Весь день в Уфе будет дождливо и пасмурно. Если вы до сих пор на "удаленке" - радуйтесь. 



Утром, возможно, ненадолго выглянет солнце, за окном +8. К полудню пасмурная погода возьмет верх. До самого вечера будут идти дожди, максимальная температура составит не более +12 градусов. 

К вечеру метеорологи обещают сильный ветер до 15 метров в секунду. 

Погода в Стерлитамаке на 15 сентября 
Подобная картина наблюдается и в Стерлитамаке. 

Правда, дожди здесь пойдут с самого утра. Максимальная температура днем - +12 градусов тепла. В это же время можно ждать грозу. 

На улице ветрено - до 12 метров в секунду. К вечеру из-за облаков может показаться солнце.

Погода в Нефтекамске на 15 сентября 
В Нефтекамске картина чуть лучше. 

С утра за окном будет +8, ветер до 8 метров в секунду. К полудню воздух прогреется до +13, а ветер усилится до 14 метров в секунду. 

Вторую половину дня сквозь облака может выступить солнце. Правда, на дождь это никак не повлияет. В конце рабочего дня также ожидается большое количество осадков.

Погода в Октябрьском на 15 сентября 
А вот Октябрьский удивит своих жителей. 

Почти весь день с 11 до 18 часов синоптики обещают "грибной" дождь с грозой во второй половине дня. Утром +8, а днем +14. 

Вечером в районе 17 часов может выпасть большое количество осадков, что говорит о сильном дожде, будьте осторожны. 

Погода в Белорецке на 15 сентября 
В Белорецке - холодно, мерзко и мрачно. 

Весь день температура воздуха не поднимется выше +9 градусов, а за окном будет моросить мелкий противный дождь.

К вечеру ветер может подняться до 15 метров в секунду. Будьте осторожны. 



Погода в Кумертау на 15 сентября 
На юге Башкирии особых отличий от остального региона не будет. 

Также дождливо, облачно и местами солнечно. Утром возможен ветер до 10 метров в секунду, за окном всего +8 градусов. 

Днем гроза, +12 градусов, ветер до 13 метров. В конце рабочего дня ожидается большой количество осадков. 

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: bash.news

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