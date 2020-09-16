Погода в Башкирии сегодня, 16 сентября 2020 года

| 16 сен 2020 | 08:31

Сегодня жителям Башкирии нужно быть максимально аккуратными. Спасательные службы республики предупредили о сильном ветре на территории региона. Без особой необходимости лучше не выходить из дома.



Мы выяснили, какая погода ожидает жителей крупных городов Башкирии сегодня.



Погода в Уфе на 16 сентября

Уфимцы окажутся в эпицентре.



Весь день в городе будет лить дождь. Утром за окном +8, днем максимум +11.







Но это лишь полбеды. На протяжении всего дня синоптики обещают жуткий ветер. Его скорость может достигнуть 17 метров в секунду. Такие показатели - уже не шутка, не выходите на улицу без особой надобности.



Погода в Стерлитамаке на 16 сентября

Жители Стерлитамака столкнутся с похожей ситуацией.



Здесь также на протяжении всего дня будет идти сильный дождь. Днем воздух прогреется до +12.



Ветер слабее, до 15 метров в секунду. Пик осадков придется на 17:00. К ночи дождь так и не прекратится.



Погода в Нефтекамске на 16 сентября

В Нефтекамске весь день дождливо, лишь после обеда на короткое время из-за облаков выглянет солнце. Максимальная температура воздуха +12 градусов.



Начиная с 11 утра и до самой ночи горожан будет беспокоить шквалистый ветер. Днем его скорость составит около 15 метров в секунду, а вечером она поднимется до 17 метров.



Погода в Октябрьском на 16 сентября

В Октябрьском помимо сильный дождей начнется гроза.



Ветер здесь превысит отметку в 18 метров в секунду. Все это будет днем после обеда, поэтому горожанам нужно постараться не выходить на улицу.



Температура весь стабильна, +12 градусов тепла.



Погода в Белорецке на 16 сентября

А вот Белорецк окажется под ударом стихии.



Весь день будет идти дождь, а воздух прогреется лишь до +7 градусов тепла.









Синоптики обещают здесь настоящее штормовое предупреждение, город входит в красную зону по силе ветра. После обеда его скорость поднимется до 21 метра в секунду. Это серьезные показатели, которые лучше всего переждать дома, предварительно закрыв все окна.



Погода в Кумертау на 16 сентября

А вот в Кумертау относительно спокойно.



В первой половине дня облачно, дождь с грозами начнется после 14:00. Воздух прогреется до +12 градусов.



Вечером около 18:00 ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather