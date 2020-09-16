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Погода в Башкирии сегодня, 16 сентября 2020 года

Погода в Башкирии сегодня, 16 сентября 2020 года

| 16 сен 2020 | 08:31

Сегодня жителям Башкирии нужно быть максимально аккуратными. Спасательные службы республики предупредили о сильном ветре на территории региона. Без особой необходимости лучше не выходить из дома. 

Мы выяснили, какая погода ожидает жителей крупных городов Башкирии сегодня. 

Погода в Уфе на 16 сентября 
Уфимцы окажутся в эпицентре. 

Весь день в городе будет лить дождь. Утром за окном +8, днем максимум +11. 



Но это лишь полбеды. На протяжении всего дня синоптики обещают жуткий ветер. Его скорость может достигнуть 17 метров в секунду. Такие показатели - уже не шутка, не выходите на улицу без особой надобности. 

Погода в Стерлитамаке на 16 сентября 
Жители Стерлитамака столкнутся с похожей ситуацией. 

Здесь также на протяжении всего дня будет идти сильный дождь. Днем воздух прогреется до +12. 

Ветер слабее, до 15 метров в секунду. Пик осадков придется на 17:00. К ночи дождь так и не прекратится. 

Погода в Нефтекамске на 16 сентября 
В Нефтекамске весь день дождливо, лишь после обеда на короткое время из-за облаков выглянет солнце. Максимальная температура воздуха +12 градусов. 

Начиная с 11 утра и до самой ночи горожан будет беспокоить шквалистый ветер. Днем его скорость составит около 15 метров в секунду, а вечером она поднимется до 17 метров. 

Погода в Октябрьском на 16 сентября 
В Октябрьском помимо сильный дождей начнется гроза. 

Ветер здесь превысит отметку в 18 метров в секунду. Все это будет днем после обеда, поэтому горожанам нужно постараться не выходить на улицу. 

Температура весь стабильна, +12 градусов тепла. 

Погода в Белорецке на 16 сентября 
А вот Белорецк окажется под ударом стихии. 

Весь день будет идти дождь, а воздух прогреется лишь до +7 градусов тепла. 



Синоптики обещают здесь настоящее штормовое предупреждение, город входит в красную зону по силе ветра. После обеда его скорость поднимется до 21 метра в секунду. Это серьезные показатели, которые лучше всего переждать дома, предварительно закрыв все окна. 

Погода в Кумертау на 16 сентября 
А вот в Кумертау относительно спокойно. 

В первой половине дня облачно, дождь с грозами начнется после 14:00. Воздух прогреется до +12 градусов. 

Вечером около 18:00 ожидаются порывы ветра до 15 метров в секунду. 

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather

Источник: bash.news

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