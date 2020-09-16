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Глава Башкирии потребовал свернуть стройку на Шота Руставели в Уфе

Глава Башкирии потребовал свернуть стройку на Шота Руставели в Уфе

Уфа | 16 сен 2020 | 10:12

Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал в течение одного-двух дней свернуть стройку на улице Шота Руставели. Об этом 16 сентября сообщил «Башинформ».

Как пояснило информационное агентство, руководитель республики сделал вывод, что слишком компактная застройка дворов в башкирской столице недопустима – это нарушает санитарные показатели, права жителей на инсоляцию и «уродует эстетику города».



– Никакой застройки тут не будет, – сказал Хабиров. — Останавливайте все работы сегодня, строить вы тут не будете, я вечером проконтролирую. Бессовестные люди!

Глава Башкирии допустил, что во дворе могут быть построены только детский сад или детская площадка. Он получил разобраться в ситуации мэру Уфы Ульфату Мустафину.

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Напомним, застройщик собирался возвести 34-этажную высотку вблизи жилого дома на Шота Руставели, 5. Против этого еще с лета активно выступали жильцы. Впервые глава Башкирии прокомментировал ситуацию 7 сентября. Он заявил, что ему «не очень нравится история, когда посреди двора «втыкают» многоэтажку».

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Источник: www.ufa.kp.ru

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