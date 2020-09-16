Глава Благовещенского района пожаловался на вандалов, разрушивших детскую площадку

Благовещенский район | 16 сен 2020 | 14:06

Глава администрации Благовещенского района Олег Голов в социальных сетях пожаловался на вандалов. Неизвестные сломали качели на детской площадке в одном из дворов.







Главу района возмутило подобное отношение к муниципальному имуществу. Кроме того, Олег Голов задался вопросом о том, как бороться с вандализмом. Установка камер видеонаблюдения и хранение информации с них – дополнительные траты. А делать все из железа и бетона – никому не нравится, да и не эстетично.

— Создаем и рушим! Это по-нашему, по-благовещенски. Кому-то не хватает детских площадок, а кому-то уже, видимо, лишнего. Увы, неприятно. Чтобы сломать так, нужно приложить усилия. Сила есть, как говорится, а все остальное еще в стадии роста? Как-то так, — написал Олег Голов.

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Фото: социальные сети