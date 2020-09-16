В Уфе дерзкий водитель проехался на своем автомобиле по свежеуложенному асфальту | видео

Уфа | 16 сен 2020 | 21:11

Жители Уфы обсуждают дерзкого водителя, который проехал по только что уложенному и не успевшему остыть асфальту. Инцидент произошел на участке между улицами Чернышевского и Коммунистическая.



Нарушителя пытались догнать рабочие. Один даже пытался стукнуть ногой по кузову автомобиля. Но водитель был таков. Видео опубликовано пабликом ufa_rb в Инстаграм.





Пользователей Сети также возмутил наглый автолюбитель. По мнению некоторых, при желании его вполне можно привлечь к ответственности. По мнению других, нужно ограждать такие участки, ставить знаки для водителей.

- В чём проблема? Номера засветил? Юрист строительной компании садится и пишет заявление в судебные органы о возмещении убытков с данного гражданина

- Ограждать надо получше, бетонные блоки ставить, пока все не остынет и не схватится. Недавно в Алекссевку ездил, там асфальт клали, не оградили, ни регулировщика не поставили.

- А потом они начнут кричать, что все вокруг воруют и поэтому дороги плохие!

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Фото: скрин видео

Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"