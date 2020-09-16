В Уфе дерзкий водитель проехался на своем автомобиле по свежеуложенному асфальту | видео

Жители Уфы обсуждают дерзкого водителя, который проехал по только что уложенному и не успевшему остыть асфальту. Инцидент произошел на участке между улицами Чернышевского и Коммунистическая.
Нарушителя пытались догнать рабочие. Один даже пытался стукнуть ногой по кузову автомобиля. Но водитель был таков. Видео опубликовано пабликом ufa_rb в Инстаграм.
Пользователей Сети также возмутил наглый автолюбитель. По мнению некоторых, при желании его вполне можно привлечь к ответственности. По мнению других, нужно ограждать такие участки, ставить знаки для водителей.