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Школьникам Белорецкого района приходится забираться в горы, чтобы сделать домашнее задание

Школьникам Белорецкого района приходится забираться в горы, чтобы сделать домашнее задание

Белорецкий район | 16 сен 2020 | 21:16

В деревне Мухаметово Белорецкого района Башкирии школьникам приходится подниматься в горы, чтобы сделать домашние задания, поскольку только там ловится интернет. Об этом рассказала местная жительница Рагида Хазырова на странице «ВКонтакте» главы региона Радия Хабирова сегодня, 16 сентября, и попросила чиновника решить проблему.



— Нет мобильной связи. Дети с телефоном поднимаются в горы заниматься уроками. Помогите, пожалуйста, ради Аллаха. Дома действительно лучше [делать задания], — отметила местная жительница.

Женщина также напомнила чиновнику, что аналогичная ситуация у них сложилась и в период пандемии, когда «дети с родителями получали знания в десятках километрах от дома в горах».

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Вместо Хабирова Хызыровой ответил сотрудник Минцифразвития Башкирии Владимир Ковалев, который пообещал обратиться к мобильным операторам, чтобы «уточнить планы по покрытию сотовой связью» вышеупомянутую деревню.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Альбина Каримова / Vk.com

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