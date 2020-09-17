Погода в Башкирии сегодня, 17 сентября 2020 года

| 17 сен 2020 | 08:34

Во всех уголках республики продолжатся дожди. Порой их будет сопровождать шквалистый ветер.



Погода в Уфе на 17 сентября

Относительно приятное утро ожидает уфимцев. По крайней мере, в первой половине дня дождя не ожидается, будет облачно и +10 градусов.







А вот к обеду начнется проливной дождь, температура воздуха составит +12 градусов. Поднимется сильный ветер вплоть до позднего вечера до 16 метров в секунду.



Будьте осторожнее!



Погода в Стерлитамаке на 17 сентября

В Стерлитамаке до 17:00 будет облачно.



Температура почти стабильная: от +10 с утра до +11 днем. Дождь начнет идти лишь вечером. При этом в районе 23:00 ожидается шквалистый ветер до 18 метров в секунду.



Если в это время вы будете на улице, старайтесь обходить подальше деревья и рекламные конструкции. Обрушения, как правило, происходят именно в такую погоду.



Погода в Нефтекамске на 17 сентября

В Нефтекамске утром будет +9 градусов тепла, облачно.



К обеду воздух прогреется до +12. Ближе к вечеру пойдет дождь. Пик разгула стихии наступит ближе к полуночи - синоптики обещают порывы ветра до 15 метров в секунду.



Погода в Октябрьском на 17 сентября

В Октябрьском сухо и облачно.



Весь день пройдет без дождя, температура воздуха утром +8, днем +12. После обеда возможен ветер до 13-14 метров в секунду.



Погода в Белорецке на 17 сентября

А вот белоречанам погода вновь готовит сюрприз.



Сильный дождь будет идти с самого утра, за окном +8. Днем воздух прогреется до +11 градусов.



В это же время на улице будет шквалистый ветер до 18 метров в секунду. Погода угомонится только ближе к вечеру, ветер будет умеренный, до 14 метров в секунду.









Погода в Кумертау на 17 сентября

В Кумертау также будет сухо.



Утром ожидается прохладная погода, до +9. Днем воздух прогреется до +12 градусов. В послеобеденное время ожидаются сильные порывы ветра до 15 метров в секунду.



Вечером - прохладно и облачно, +10 градусов тепла.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather