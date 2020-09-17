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Погода в Башкирии сегодня, 17 сентября 2020 года

Погода в Башкирии сегодня, 17 сентября 2020 года

| 17 сен 2020 | 08:34

Во всех уголках республики продолжатся дожди. Порой их будет сопровождать шквалистый ветер. 

Погода в Уфе на 17 сентября 
Относительно приятное утро ожидает уфимцев. По крайней мере, в первой половине дня дождя не ожидается, будет облачно и +10 градусов. 



А вот к обеду начнется проливной дождь, температура воздуха составит +12 градусов. Поднимется сильный ветер вплоть до позднего вечера до 16 метров в секунду. 

Будьте осторожнее!

Погода в Стерлитамаке на 17 сентября 
В Стерлитамаке до 17:00 будет облачно. 

Температура почти стабильная: от +10 с утра до +11 днем. Дождь начнет идти лишь вечером. При этом в районе 23:00 ожидается шквалистый ветер до 18 метров в секунду. 

Если в это время вы будете на улице, старайтесь обходить подальше деревья и рекламные конструкции. Обрушения, как правило, происходят именно в такую погоду. 

Погода в Нефтекамске на 17 сентября
В Нефтекамске утром будет +9 градусов тепла, облачно. 

К обеду воздух прогреется до +12. Ближе к вечеру пойдет дождь. Пик разгула стихии наступит ближе к полуночи - синоптики обещают порывы ветра до 15 метров в секунду. 

Погода в Октябрьском на 17 сентября 
В Октябрьском сухо и облачно. 

Весь день пройдет без дождя, температура воздуха утром +8, днем +12. После обеда возможен ветер до 13-14 метров в секунду. 

Погода в Белорецке на 17 сентября
А вот белоречанам погода вновь готовит сюрприз. 

Сильный дождь будет идти с самого утра, за окном +8. Днем воздух прогреется до +11 градусов. 

В это же время на улице будет шквалистый ветер до 18 метров в секунду. Погода угомонится только ближе к вечеру, ветер будет умеренный, до 14 метров в секунду. 



Погода в Кумертау на 17 сентября 
В Кумертау также будет сухо.

Утром ожидается прохладная погода, до +9. Днем воздух прогреется до +12 градусов. В послеобеденное время ожидаются сильные порывы ветра до 15 метров в секунду. 

Вечером - прохладно и облачно, +10 градусов тепла. 

Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather

Источник: bash.news

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