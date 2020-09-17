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"Этот товарищ вообще что-нибудь может?": уфимцы раскритиковали мэра Уфы за беспомощность

"Этот товарищ вообще что-нибудь может?": уфимцы раскритиковали мэра Уфы за беспомощность

Уфа | 17 сен 2020 | 09:25

Уфимцы раскритиковали мэра города Ульфата Мустафина за то, что он сам не смог разрулить ситуацию со строительством высотки на Шота Руставели.



Вчера, 16 сентября, напомним, ситуация разрешилась в пользу жителей благодаря приезду Радия Хабирова. Он остановил возведение 34-этажного здания прямо во дворе дома №5, чьи жильцы ложились под трактор и пикетировали у здания правительства. Горожане считают, что если руководитель администрации Уфы сам не смог справиться с бизнесменами, то его нужно сменить на более профессионального человека. Под материалом о его признании, что он «не может противостоять этой хаотичной варварской застройке», вмиг собрались десятки разъяренных комментариев.

Радий Хабиров лично убедился в нарушениях на стройке возле дома №5 по улице Шота Руставели

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— Этот товарищ вообще что-нибудь может? В городе столько проблем, устанешь перечислять. Я не думаю, что глава республики постоянно будет входить в образ Верховного и решать вопросы. Кто ему вообще город доверил, — возмущаются жители Уфы, задаваясь одними и теми же вопросами. — Сам себя дискредитирует! Не можешь, уходи, пора сменить мэра.
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Источник: ufa1.ru

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