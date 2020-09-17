В Куюргазинском районе более 1300 граждан Кыргызстана не могут выехать на родину

Куюргазинский район | 17 сен 2020 | 20:17

Жители Кыргызской Республики находятся в селе Ермолаево Башкирии и не могут уехать домой. Об этом сообщили сегодня, 17 сентября, в пресс-службе Куюргазинского района республики.



— В Куюргазинском районе республики застряли 1343 гражданина Кыргызстана, среди которых 24 беременные женщины и 35 детей. Эти люди тем или иным способом в своё время попали на территорию России, — сообщили в telegram-канале «Футляр для Курая».







По словам пресс-службы ведомства, ситуация связана с закрытием границы Казахстана, через которую они должны добраться до своей родины.

— До решения вопроса проезда через границу им предоставлены временное размещение и горячее питание, — отметили в ведомстве. — Ситуация находится на контроле администрации главы республики. К организации временного размещения привлечены надзорные органы и полиция.

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Фото: администрация Куюргазинского района

Посольства заинтересованных стран уже осведомлены о ситуации, рассказали в пресс-службе, ожидается, что в ближайшие 2-3 дня посольство Кыргызстана решит этот вопрос и граница будет открыта, после чего граждане Кыргызстана смогут выехать на свою родину.