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В Куюргазинском районе более 1300 граждан Кыргызстана не могут выехать на родину

В Куюргазинском районе более 1300 граждан Кыргызстана не могут выехать на родину

Куюргазинский район | 17 сен 2020 | 20:17

Жители Кыргызской Республики находятся в селе Ермолаево Башкирии и не могут уехать домой. Об этом сообщили сегодня, 17 сентября, в пресс-службе Куюргазинского района республики.

— В Куюргазинском районе республики застряли 1343 гражданина Кыргызстана, среди которых 24 беременные женщины и 35 детей. Эти люди тем или иным способом в своё время попали на территорию России, — сообщили в telegram-канале «Футляр для Курая».



По словам пресс-службы ведомства, ситуация связана с закрытием границы Казахстана, через которую они должны добраться до своей родины.

— До решения вопроса проезда через границу им предоставлены временное размещение и горячее питание, — отметили в ведомстве. — Ситуация находится на контроле администрации главы республики. К организации временного размещения привлечены надзорные органы и полиция.
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Посольства заинтересованных стран уже осведомлены о ситуации, рассказали в пресс-службе, ожидается, что в ближайшие 2-3 дня посольство Кыргызстана решит этот вопрос и граница будет открыта, после чего граждане Кыргызстана смогут выехать на свою родину.

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Источник: ufa1.ru
Фото: администрация Куюргазинского района

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