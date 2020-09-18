Погода в Башкирии сегодня, 18 сентября 2020 года

| 18 сен 2020 | 09:34

В Башкирии синоптики дали прогноз погоды на ближайшие два дня. По информации метеорологов, в республике ожидаются слабые заморозки, дожди и ветры.



18 сентября пройдет без существенных осадков. Ветер ожидается юго-западный, южный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха днем составит +14,+19°.







19 сентября по прогнозу ночью осадков не будет. Ветер придет юго-западный умеренный. Температура воздуха составит +4,+9°, в горных районах пообещали слабые заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-2°. Днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха +14,+19°.





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