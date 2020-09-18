Жители Башкирии просят власти спасти озеро Аслыкуль от обмеления

| 18 сен 2020 | 11:42

Жители Белебеевского, Буздякского и Давлекановского районов совместно с членами ОНФ обратились к республиканским властям. Они просят предотвратить обмеление крупнейшего в Башкирии озера Аслыкуль, разработав программу реабилитации водного объекта. Как отмечают специалисты, за последние 7 лет уровень воды упал на 83 сантиметра. Кроме того, граждан пугает качество озера. Ранее вода относилась ко второму классу – слабо загрязненная, а сейчас перешла в третий – загрязненная.







Активисты надеются, что данный вопрос получится обсудить с рабочей группой при Главе Башкирии по вопросам экологической безопасности и сохранению природного наследия. Эксперты уверены, необходим тщательный анализ последствий и рисков.

— На сегодняшний день часть родников заилилась, кроме того, до Аслыкуля перестали доходить воды Шарламы. Озеро стремительно зарастает камышом, тем самым ускоряя процесс заболачивания и существенно влияя на экосистему. Одной из причин называют также осушение болота Берказан-Камыш с целью добычи торфа с 1974 по 1984 годы, — отметил Мурад Шафиков, модератор площадки ОНФ «Экология» в РБ.

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Фото: tourister.ru