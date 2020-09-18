В Ишимбайском районе полиция задержала активного защитника Куштау Григория Горового

Ишимбайский район | 18 сен 2020 | 15:52

Накануне флешмоба за отставку главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова задержан активный защитник шихана Куштау, ишимбаец Григорий Горовой. Об этом сообщили 18 сентября в соцсетях соратники Дяди Гриши (так местные прозвали пенсионера-пассионария).



«Григорий Горовой задержан 17 сентября во второй половине дня около своего подъезда в Ишимбае», – уточнили общественники.







Напомним, в минувшие выходные на городской площади Ишимбая аналогичный флешмоб собрал несколько десятков граждан. Люди выступили перед видеокамерой, высказывая мнение о необходимости увольнения Абдрахманова после его участия в погроме лагеря экозащитников на Куштау.

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Тогда Горовой стал первым из выступающих и невольных «ведущим» мероприятия. В конце «схода граждан», как его назвали сами собравшиеся, на 19 сентября был анонсирован «более масштабный» флешмоб. Имена его организаторов остаются неизвестными.