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В Кушнаренковском районе юный рыболов поймал 11-килограммовую щуку | видео

В Кушнаренковском районе юный рыболов поймал 11-килограммовую щуку | видео

Кушнаренковский район | 18 сен 2020 | 22:30

Удивительный улов попался на удочку юного рыболова из Кушнаренковского района.

На крючке школьника оказалась 11-килограммовая щука. Гигантскую рыбу выловили с помощью спиннинга. И судя по ролику, это не единственная добыча. Автор ролика утверждает, что после видео и фотосессии, щуку отпустили обратно в водоём.
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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео
Видео: gtrk.tv

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