В Кушнаренковском районе юный рыболов поймал 11-килограммовую щуку | видео Кушнаренковский район | 18 сен 2020 | 22:30 Удивительный улов попался на удочку юного рыболова из Кушнаренковского района.На крючке школьника оказалась 11-килограммовая щука. Гигантскую рыбу выловили с помощью спиннинга. И судя по ролику, это не единственная добыча. Автор ролика утверждает, что после видео и фотосессии, щуку отпустили обратно в водоём.Читать дальше...Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: gtrk.tv Фото: скрин видео Видео: gtrk.tv Поделиться: Читайте также